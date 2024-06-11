Эстония передаст Украине пусковые установки и ракеты ЗРК "Мистраль"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Эстония предоставит Украине в качестве военной помощи пусковые установки и ракеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности "Мистраль", сообщило Министерство обороны страны.

"Мы с союзниками составили пакет помощи, способный принести максимальную пользу Украине, не нанося ущерба боеготовности Сил обороны Эстонии", - заявил глава ведомства Ханно Певкур.

Ранее Эстония передавала Украине противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, автомобили, средства связи, полевые госпитали, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и сухие пайки, сообщило Минобороны.