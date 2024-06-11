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Макрон отверг возможность своей отставки при любом итоге выборов в парламент

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью, опубликованном во вторник в Le Figaro, отверг возможность своей отставки, каким бы ни был итог объявленных им внеочередных выборов в Национальное собрание.

"Не Национальное собрание пишет Конституцию и не оно выражает ее дух. Институты определены, место президента, каким бы ни был результат, тоже. Для меня это незыблемо", - заявил Макрон.

Он отвечал на вопрос, связанный с тем, что националистическая партия "Национальное объединение" в случае ее победы на парламентских выборах потребует отставки президента.

Из-за поражения на выборах в Европейский парламент 9 июня его социал-либеральной партии "Возрождение", ощутимо проигравшей "Национальному объединению", Макрон объявил в тот же день о роспуске нижней палаты парламента - Национального собрания - и назначил досрочные парламентские выборы.

"После проведения консультаций, предусмотренных статьей 12 нашей Конституции, я решил вновь дать вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования", - заявил президент в минувшее воскресенье в обращении к французам.

"Поэтому сегодня вечером я распускаю Национальное собрание. Через несколько минут я подпишу указ о проведении парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, и второй - 7 июля", - сообщил Макрон, чье выступление транслировали французские СМИ.

Эммануэль Макрон Национальное собрание Франция
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