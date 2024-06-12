Макрон в преддверии выборов осудил альянсы с крайне правыми и левыми силами

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в среду выступил против образования союзов с его противниками на правом и левом политических флангах ввиду объявленных им внеочередных парламентских выборов в стране.

Макрон резко осудил альянс, затеянный сторонниками председателя правоцентристской партии "Республиканцы" Эрика Сьотти с националистическим "Национальным объединением", и стремление левых сил создать антиправительственный "народный фронт".

По словам президента, союзы с "крайними" - это для демократических сил "противоестественные альянсы", "ремесленные поделки".

"Маски пали, и битва ценностей разворачивается у всех на виду", - заявил Макрон.

"Роспуск (Национального собрания) - это тест на истину среди тех, кто хочет добиться процветания своей лавочки, и тех, кто хочет, чтобы процветала Франция", - сказал глава французского государства.

Макрон утверждает, что такие "противоестественные альянсы" выстраиваются между людьми, "не согласными почти по всем вопросам, разве что речь идет о постах, которые они хотели бы поделить". В частности, президент привел в пример несопоставимые, по его мнению, позиции "Республиканцев" и "Национального объединения" по пенсионной реформе.

В то же время Макрон осудил "крайне левых" за "антисемитизм" ввиду их радикальной позиции по конфликту на Ближнем Востоке и "антипарламентаризм". Он заявил, что сторонники основателя "Непокоренной Франции" Жан-Люка Меланшона лишь создают беспорядок в Национальном собрании.

"Это ремесленные поделки, но ни в коем случае не союзы для управления", - подчеркнул президент.

Из-за поражения на выборах в Европейский парламент 9 июня его социал-либеральной партии "Возрождение", ощутимо проигравшей "Национальному объединению", Макрон объявил в тот же день о роспуске нижней палаты парламента - Национального собрания и назначил досрочные выборы.