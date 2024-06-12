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Что случилось этой ночью: среда, 12 июня

Ракетная атака на Севастополь, в белгородском Шебекине погиб человек, в Израиле сочли, что Хамас отверг перемирие

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Севастополь подвергся ракетной атаке. Пострадавших нет, большая часть ракет сбита над акваторией.

- Один человек погиб при обстреле белгородского Шебекина из РСЗО. Трое ранены.

- Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ. Он также включил его в состав военно-промышленной комиссии.

- В Израиле сочли, что ХАМАС отверг предложение США о перемирии. США, тем временем, изучают ответ ХАМАС.

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