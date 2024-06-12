В Израиле сочли, что ХАМАС отверг предложение о перемирии

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Израильская сторона считает, что движение ХАМАС де-факто отвергло план по перемирию в секторе Газа, сообщает The Times of Israel.

По информации издания, такую точку зрения высказало на условиях анонимности израильское официальное лицо.

Ранее группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заявили, что в ответе на озвученный США план перемирия выразили готовность обсуждать предложения. При этом, по данным израильских СМИ, палестинские группировки внесли предложения о корректировках плана. В частности, они требуют изменить график вывода израильских сил из сектора Газа и освобождения удерживаемых палестинскими силами заложников.

Во вторник советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон изучает ответ ХАМАС и "Исламского джихада". Он не стал давать оценку предложениям этих группировок.