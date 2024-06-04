Евросоюз поддержал план Байдена по прекращению огня в секторе Газа

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Фото: EPA/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз полностью поддерживает предложенную президентом США Джо Байденом "дорожную карту", которая приведет к прочному прекращению огня в секторе Газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"ЕС ценит решительные усилия США, Египта и Катара по содействию переговорам с целью положить конец войне между Израилем и ХАМАС, одновременно обеспечивая безопасность Израиля, чему ЕС остается полностью приверженным", - говорится в заявлении Борреля от имени ЕС, опубликованном вечером во вторник.

В документе отмечается, что потеряно слишком много жизней среди гражданского населения. "Необходимо срочно установить надежное прекращение огня, чтобы обеспечить защиту гражданского населения, безоговорочное и немедленное освобождение всех заложников, чьи безопасность и благополучие вызывают беспокойство, а также увеличить поток столь необходимой гуманитарной помощи в Газу ввиду углубляющегося гуманитарного кризиса", - подчеркнул Боррель.

По его словам, мир и стабильность на Ближнем Востоке отвечают интересам обоих народов, региона в целом и всего мира.

"ЕС призывает обе стороны принять и выполнить трехэтапное предложение (Байдена) и готов внести свой вклад в возрождение политического процесса для достижения прочного и устойчивого мира, основанного на решении через сосуществование двух государств, а также поддержать скоординированные международные усилия по восстановлению Газы", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Байден предложил 31 мая Израилю и ХАМАС план прекращения огня в секторе Газа, состоящий из трех фаз. Первая рассчитана на шесть недель и предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи. Кроме того, предполагается, что в этот период стороны начнут переговоры о бессрочном прекращении боевых действий. В случае, если переговоры займут больше шести недель, срок перемирия продлят. При этом посредники - США, Египет и Катар - проследят за тем, чтобы переговорный процесс не заходил в тупик.

В ходе второй фазы, согласно предложению американского президента, Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников. Помимо этого, прекращение огня объявят бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.