США в рамках саммита G7 могут подписать с Украиной соглашение по безопасности

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Как ожидается, США и Украина "на полях" саммита G7 в Италии в четверг подпишут двустороннее соглашение по безопасности, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Это соглашение "прокладывает путь для долгосрочных отношений США с Киевом в области безопасности", - отмечает телеканал.

Оно "обяжет США в течение 10 лет продолжать обучение украинских военных, расширять сотрудничество в производстве оружия и военной техники, оказание военной помощи и расширение обмена разведданными", говорится в сообщении.

В то же время, CNN обращает внимание, что соглашение не будет таким же строго обязательным "для будущих президентов США", как, например, договоры.

Телеканал пишет, что оно "не будет включать положения о взаимной обороне, которое обязывало бы их защищать Украину военным путем".

Также соглашение "не предусматривает конкретных денежных обязательств по поддержке обороны Украины". В приложении к соглашению будет лишь изложено, как администрация Байдена планирует работать с Конгрессом над выполнением обязательств, в частности, в области долгосрочного финансирования.

По оценкам источников, ожидается, что американо-украинское соглашение будет аналогично 14 другим двусторонним соглашениям, которые Украина уже заключила с другими союзниками, включая Великобританию, Францию и Германию.