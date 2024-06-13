Поиск
СюжетПМЭФ-2024

США в рамках саммита G7 могут подписать с Украиной соглашение по безопасности

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Как ожидается, США и Украина "на полях" саммита G7 в Италии в четверг подпишут двустороннее соглашение по безопасности, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Это соглашение "прокладывает путь для долгосрочных отношений США с Киевом в области безопасности", - отмечает телеканал.

Оно "обяжет США в течение 10 лет продолжать обучение украинских военных, расширять сотрудничество в производстве оружия и военной техники, оказание военной помощи и расширение обмена разведданными", говорится в сообщении.

В то же время, CNN обращает внимание, что соглашение не будет таким же строго обязательным "для будущих президентов США", как, например, договоры.

Телеканал пишет, что оно "не будет включать положения о взаимной обороне, которое обязывало бы их защищать Украину военным путем".

Также соглашение "не предусматривает конкретных денежных обязательств по поддержке обороны Украины". В приложении к соглашению будет лишь изложено, как администрация Байдена планирует работать с Конгрессом над выполнением обязательств, в частности, в области долгосрочного финансирования.

По оценкам источников, ожидается, что американо-украинское соглашение будет аналогично 14 другим двусторонним соглашениям, которые Украина уже заключила с другими союзниками, включая Великобританию, Францию и Германию.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
G7 США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Dow Jones завершил торги в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекорды

Dow Jones завершил торги в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекорды
Операция США и союзников против хуситов

Йеменские хуситы повредили греческое судно в Красном море

Йеменские хуситы повредили греческое судно в Красном море
Военная операция на Украине

Лидеры G7 намерены выделить Украине $50 млрд за счет замороженных активов России

80 человек пострадали в Ереване во время столкновений возле здания парламента

80 человек пострадали в Ереване во время столкновений возле здания парламента

В России остановлены биржевые торги долларом из-за санкций США. Обобщение

В России остановлены биржевые торги долларом из-за санкций США. Обобщение

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

В Ереване задержаны 86 участников акции протеста у здания парламента

В Армении полиция применила светошумовые гранаты против протестующих

ЦБ РФ заявил, что сделки с долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынке

ЦБ РФ заявил, что сделки с долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынке

Макрон исключил возможность предвыборных дебатов с Ле Пен

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });