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Лидеры G7 намерены выделить Украине $50 млрд за счет замороженных активов России

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 намерены уже в четверг объявить о соглашении о предоставлении Украине кредита в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"$50 млрд будут переведены до конца 2024 года", - заявил источник телеканала.

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По словам высокопоставленного американского чиновника, участники переговоров структурировали сделку таким образом, чтобы все страны-участницы разделяли риски.

"Этот кредит будет в основном предоставлен США и дополнен деньгами из Европы", - отметил на брифинге источник на Елисейских полях.

"Страны все еще обсуждают, как распределить расходы, если прибыли от российских активов будет недостаточно для покрытия потребностей", - добавил французский источник.

G7 Украина РФ
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