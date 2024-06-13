Великобритания объявит о выделении примерно $309 млн помощи Украине

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите лидеров G7, который пройдет с 13 по 15 июня в Италии, объявит о выделении новой помощи Украине.

"На саммите премьер-министр объявит о выделении двусторонней помощи Украине в размере до 242 млн фунтов стерлингов (около $309 млн - ИФ) для удовлетворения неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей", - говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Отмечается, что в ходе саммита приоритетом для премьер-министра Великобритании будет работа с партнерами над "согласованием способа использования замороженных российских активов для поддержки Украины".

Как уточнили в правительстве Великобритании, стоимость активов, находящихся в юрисдикциях G7, составляет $285 млрд.