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Байден заверил, что США будут снабжать Украину средствами ПВО

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - США стремятся снабжать средствами ПВО сначала Украину, а лишь потом - других своих партнеров, заявил в четверг американский президент Джо Байден.

"Мы сообщили странам, ожидающим от нас поставок систем ПВО, что им придется подождать. Все, что у нас есть, будет отправляться Украине, и только потом мы выполним обязательства перед другими заказчиками", - сказал он на пресс-конференции в Италии.

Байден кроме того сообщил, что на данный момент пять партнеров США пообещали передать Украине батареи ЗРК Patriot и другие системы ПВО.

Джо Байден США Patriot
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