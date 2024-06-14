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Шеф Пентагона заявил, что Украине нужны и F-16, и французские Mirage

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Глава Минобороны США Ллойд Остин в пятницу заявил, что приветствует планы о поставках Киеву как американских истребителей F-16, так и французских Mirage.

"Мы усердно работаем над тем, чтобы Украина этим летом получила F-16. Я надеюсь, что это произойдет. Я также приветствую вклад Франции", - сказал он после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

По его словам, Украине нужны разные системы вооружений, и нужно обеспечить то, чтобы их можно было использовать одновременно.

"Нам нужно убедиться в том, что эти системы совместимы в применении", - отметил он.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна поставит Украине модернизированные истребители Mirage 2000-5, и программы подготовки пилотов для них будут реализованы "до конца года".

"Франция помогает Украине... Но мы не хотим эскалации. Очень конкретно: завтра во время моей встречи с Зеленским мы начнем новое сотрудничество, мы поставим Mirage 2000-5 и предложим подготовить пилотов", - сказал французский президент вечером в четверг, 6 июня, в эфире телеканалов TF 1 и France 2. При этом Макрон не уточнил количество боевых самолетов, которые Париж поставит Киеву.

F-16 - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируется с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвертого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов, состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.

Mirage 2000 - французский многофункциональный истребитель четвертого поколения, на вооружении с 1984 года. Эксплуатируется несколькими странами. Mirage 2000-5 - модернизированная экспортная версия.

Ллойд Остин F-16 Украина Франция Mirage
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