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Главы МИД России и Мексики обсудили ситуацию вокруг Украины

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД России и Мексики Сергей Лавров и Алисия Барсена провели телефонный разговор 14 июня и обсудили российско-мексиканские отношения и ситуацию вокруг Украины, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Обсуждены текущие вопросы российско-мексиканских отношений, актуальные международные и региональные темы, включая ситуацию вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Лавров поздравил Барсену с успешно прошедшими 2 июня президентскими выборами в Мексике.

2 июня в Мексике состоялись президентские выборы, победу на которых одержала кандидат от правящей партии "Движение национального возрождения" ("Морена") Клаудиа Шейнбаум, став первой женщиной-президентом Мексики.

3 июня ее поздравил с победой президент России Владимир Путин, отметив, что Мексика - традиционно дружественный партнер России в латиноамериканском регионе, и выразив надежду на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества между двумя странами.

Президента Мексики избирают сроком на шесть лет. Инаугурация состоится через четыре месяца после выборов, президент приступит к выполнению обязанностей 1 октября.

Шейнбаум может продолжить политику действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, направленную на усиление влияния партии на судебную систему, сокращение государственного финансирования и ослабление борьбы с наркокартелями.

Владимир Путин Мексика Сергей Лавров Украина Клаудиа Шейнбаум Алисия Барсена
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