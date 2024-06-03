В Мексике лидер оппозиции признала поражение на президентских выборах

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты от оппозиционного правоцентристского блока "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес признала поражение на выборах главы государства и призвала вероятную победительницу Клаудию Шейнбаум к уступкам, передает АР.

Кандидат от правящей партии "Движение национального возрождения" ("Морена"), бывший мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум, по предварительной оценке избирательного ведомства, выигрывает в первом туре. Как заявили в Национальном избирательном институте, по подсчетам по выборке, Шейнбаум набирает от 58,3% до 60,7%, Гальвес - от 26,6% до 28,6%, кандидат от "Гражданского движения" Хорхе Альварес Майнес - около 9-11%..

"Я стану первой женщиной-президентом Мексики. Но я не добилась этого самостоятельно. Мы все вместе добились этого, наши героини, которые дали нам родину, наши матери, наши дочери и наши бабушки", - заявила Шейнбаум после сообщения избирательного ведомства о том, что за ней сохраняется преимущество.

Шейнбаум сообщила, что оба ее соперника позвонили ей и признали поражение. Поздравил ее и действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Ранее о победе Шейнбаум заявлял глава "Движения национального возрождения" Марио Дельгадо.

Президента Мексики избирают сроком на шесть лет. Его инаугурация проходит через четыре месяца после выборов, и он приступит к выполнению обязанностей 1 октября.