Главы МИД стран G7 пообещали продолжать санкционное давление на Россию

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Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Нью-Йорке во вторник пообещали продолжать введение санкций против России в связи с украинским кризисом.

"Министры выразили готовность продолжать (...) расширение уже существующего пакета санкций и экономических мер (против РФ - ИФ)", - говорится в заявлении министров по итогам переговоров.

Кроме того, в нем указывается, что страны G7 "выражают намерение продолжать принимать необходимые меры, не нарушающие наше национальное законодательство, против лиц в Китае и других странах, оказывающих материальную поддержку ВПК России. В частности, речь идет о финансовых институтах и других структурах, упрощающих процесс покупки Россией товаров для своего ВПК".

Главы МИД G7 "выразили намерение продолжать оказывать существенное давление на российские доходы от энергоносителей и других товаров". В частности, речь идет, как говорится в заявлении, о дополнительных мерах, призванных привести к соблюдению введенных G7 потолка на цены на нефть из РФ.