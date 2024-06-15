Глава Швейцарии заявила о невозможности урегулировать кризис на Украине без участия РФ

Президент Швейцарии Виола Амхерд Фото: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Для урегулирования украинского кризиса нужно будет на определенном этапе подключить к переговорам РФ, заявила в субботу президент Швейцарии Виола Амхерд.

"Если мы хотим мира, то в определенный момент России будет нужно принять участие в переговорном процессе. Это совершенно ясно", - приводит ее слова агентство EFE.

Такой комментарий Амхерд сделала, говоря об организованной ее страной конференции по Украине. "Международное сообщество может заняться подготовкой почвы для прямых переговоров между сторонами конфликта. Именно поэтому мы здесь собрались", - добавила она.

Ранее швейцарские власти неоднократно объясняли, что понимают невозможность урегулировать конфликт, если в этом процессе не участвует одна из сторон.

В субботу в Люцерне стартовала двухдневная конференция по урегулированию украинского конфликта.

По данным властей Швейцарии, 90 государств и международных организаций подтвердили участие в конференции. В частности, в конференции примут участие представители Германии, Италии, Испании, Франции, Индии, Южной Кореи, Японии, Чили, Канады и США. На встречу также приглашены председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. США на саммите представят вице-президент Камала Харрис и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Президент США Джо Байден это мероприятие не посетит.

В конце мая в МИД Китая сообщили, что считают затруднительным участие в швейцарской конференции по урегулированию на Украине, поскольку организация встречи не соответствует ожиданиям Пекина. По словам представителя МИД Китая Мао Нин, Пекин настаивал на участии в этой конференции, в частности, России. Кроме того, в МИД КНР подчеркнули важность "справедливого обсуждения всех мирных планов".

Отказались от участия в конференции и лидеры ряда других стран, в том числе - президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

В марте в МИД РФ заявили, что Россия не намерена участвовать в международной конференции по вопросу мира на Украине в Швейцарии. Объясняя причины такого решения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: "Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран".

Она выразила убеждение, что "Швейцария едва ли может служить площадкой для различных миротворческих усилий, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил".