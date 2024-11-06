США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в среду осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщило Командование базы Ванденберг в Калифорнии.

"Испытательные пуски МБР демонстрируют, что они готовы, надежны и эффективны для целей доминирования в эпоху стратегического соперничества", - говорится в сообщении.

Пуск был осуществлен из шахтной пусковой установки на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии во вторник в 23:01 по времени Тихоокеанского побережья США (в среду в 10:01 по Москве).

Как указало Командование глобальных ударов ВВС США, испытательный пуск невооруженной МБР, который является плановым, проводился для проверки готовности и эффективности средств американских ядерных сил сдерживания.

Траектория полета ракеты проходила с базы Ванденберг до района тихоокеанского полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Дальность полета составила примерно 6,8 тыс. км.

Такие испытания проводятся до четырех раз в год и планируются заблаговременно.

Ранее в американском военном ведомстве сообщили, что США заранее уведомили Россию о предстоящем пуске.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР находятся на боевом дежурстве в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.