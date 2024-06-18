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Блинкен считает эффективной стратегию США в отношении Украины

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что стратегия Вашингтона и его союзников в отношении Украины, реализуемая уже более двух лет, оказалась успешной, и выразил надежду на продолжение поддержки Киева по итогам саммита НАТО 9-11 июля.

"Если резюмировать, то стратегия по Украине, которую реализовывали и будут реализовать в индивидуальном порядке и коллективно на протяжении более чем двух лет, показывает эффективные результаты", - заявил он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он отметил, что предстоящий в июле саммит НАТО должен обеспечить дальнейшую поддержку Украины и привести ее к успеху.

Ранее Блинкен призвал страны, подписавшие в июле 2023 года Совместную декларацию G7 по безопасности Украины, последовать примеру США и заключить с Украиной двухсторонние соглашения в сфере безопасности. По словам Блинкена, двухсторонние соглашения с Украиной на основе декларации уже заключили 15 стран.

США НАТО Энтони Блинкен Украина
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