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США и союзники обсуждают степень поддержки членства Украины в НАТО на предстоящем саммите

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - США и несколько ключевых союзников, включая Великобританию, активно обсуждают, насколько решительно следует поддерживать членство Украины в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, чиновники США и Германии предложили, чтобы Североатлантический союз на саммите в следующем месяце пообещал, что у Украины есть "мост" к членству в НАТО, а не "необратимый путь", как заявлял ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам источников телеканала, в ближайшие дни тема членства Украины в НАТО будет тщательно обсуждаться союзниками.

Как отметил один американский чиновник, представители администрации президента США Джо Байдена не думают, что слово "необратимый" получит поддержку всего альянса. В частности, предполагают они, против выступит Венгрия.

По мнению другого чиновника, некоторые члены НАТО также неохотно используют это слово, поскольку Украине еще предстоит провести все необходимые для членства демократические и антикоррупционные реформы.

Между тем, один из дипломатов Центральной Европы заявил, что "большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и медлительностью администрации Байдена", когда дело доходит до определения конкретного пути продвижения Украины к членству в НАТО.

"Мы инстинктивно чувствуем, что должен быть проложен новый путь", - сказал чиновник. "Следует рассмотреть возможность ускоренного продвижения (членства Украины)", - добавил он.

Ранее генсек НАТО заявлял, что видит Украину членом Североатлантического альянса.

"Работа, которую мы ведем сейчас, прокладывает для вас необратимый путь к членству в НАТО. Когда настанет подходящее время, Украина станет членом НАТО. Я сильно ожидаю того дня, когда украинский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО", - говорил он на пресс-конференции в Киеве в апреле.

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Джо Байден Йенс Столтенберг НАТО Украина США
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