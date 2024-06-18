Поиск

Байден приветствовал политику НАТО в отношении Украины

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил и одобрил действия альянса в области поддержки Украины, а также сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил Белый дом.

"Президент приветствовал шаги, предпринимаемые союзниками по НАТО для поддержки Украины и углубления партнерских отношений, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении по итогам встречи.

В нем отмечается, что стороны также обсудили "значительный прогресс" в области расходов на оборону, в том числе тот факт, что 23 страны НАТО будут расходовать на оборону 2% своего ВВП, "это более чем в два раза больше с тех пор, как президент Байден вступил в должность".

Как сообщил пресс-пул Белого дома, Столтенберг на встрече с Байденом сообщил, что расходы на оборону европейских стран-членов Североатлантического альянса и Канады в 2024 году вырастут на 18%.

Генсек также выразил надежду, что на предстоящем в июле саммите НАТО будет достигнута договоренность о наращивании помощи Киеву.

"Я ожидаю, что, когда мы встретимся в следующем месяце, мы договоримся о том, что НАТО будет играть определенную роль в предоставлении помощи в области безопасности и подготовке, а также надеюсь, что союзники согласятся на усиление финансовой поддержки Украины", - сказал он, и отметил, что "это уменьшит нагрузку на Соединенные Штаты и усилит нашу поддержку Украины".

США Джо Байден НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Катастрофа "Боинга" под Донецком

МИД РФ заявил о прекращении участия России в разбирательстве о крушении MH17

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Путин 18-19 июня посетит с визитом КНДР

Путин 18-19 июня посетит с визитом КНДР

Производство алюминия в Китае в мае выросло до рекорда

Производство алюминия в Китае в мае выросло до рекорда

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 июня

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Генсек НАТО призвал к переводу ядерного арсенала альянса в режим готовности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });