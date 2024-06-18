Байден приветствовал политику НАТО в отношении Украины

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил и одобрил действия альянса в области поддержки Украины, а также сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил Белый дом.

"Президент приветствовал шаги, предпринимаемые союзниками по НАТО для поддержки Украины и углубления партнерских отношений, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении по итогам встречи.

В нем отмечается, что стороны также обсудили "значительный прогресс" в области расходов на оборону, в том числе тот факт, что 23 страны НАТО будут расходовать на оборону 2% своего ВВП, "это более чем в два раза больше с тех пор, как президент Байден вступил в должность".

Как сообщил пресс-пул Белого дома, Столтенберг на встрече с Байденом сообщил, что расходы на оборону европейских стран-членов Североатлантического альянса и Канады в 2024 году вырастут на 18%.

Генсек также выразил надежду, что на предстоящем в июле саммите НАТО будет достигнута договоренность о наращивании помощи Киеву.

"Я ожидаю, что, когда мы встретимся в следующем месяце, мы договоримся о том, что НАТО будет играть определенную роль в предоставлении помощи в области безопасности и подготовке, а также надеюсь, что союзники согласятся на усиление финансовой поддержки Украины", - сказал он, и отметил, что "это уменьшит нагрузку на Соединенные Штаты и усилит нашу поддержку Украины".