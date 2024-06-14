Министры обороны стран НАТО согласовали план помощи Украине

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в числе важнейших аспектов подготовки альянса по вопросу Украины к саммиту в Вашингтоне 9-11 июля назвал "план помощи в сфере безопасности и обучения".

"Мы согласовали план, который определяет то, как НАТО будет руководить координацией помощи в сфере безопасности и обучения. Это позволит лидерам НАТО начать эту работу на саммите в Вашингтоне в июле, делая нашу поддержку Украины более надежной на долгие годы", - сказал Столтенберг 14 июня на пресс-конференции в Брюсселе после двухдневного совещания министров обороны стран НАТО.

Он объяснил, что речь идет о натовском командовании, расположенном на американском военном объекте в Висбадене, и "логистических узлах в восточной части альянса" под руководством трехзвездочного генерала, подчиняющегося Верховному главнокомандующему объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Ожидается, что по всему альянсу в этой координационной работе будут задействованы около 700 человек из НАТО и стран-партнеров.

НАТО также будет курировать подготовку украинских вооруженных сил на учебных объектах в странах-союзницах, поддерживать Украину посредством планирования и координации предоставления помощи, управлять передачей и ремонтом техники, обеспечивать поддержку долгосрочного развития вооруженных сил Украины, сообщил Столтенберг.

"Эти усилия не делают НАТО стороной конфликта, но они укрепят нашу поддержку Украины (...). Помощь и поддержка НАТО в области безопасности для Украины будет ключевым результатом саммита наряду с долгосрочным финансовым обязательством и дальнейшими шагами на пути Украины к членству в НАТО", - заявил глава Североатлантического альянса.