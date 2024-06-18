ЕС хочет согласовать новые санкции против РФ до начала председательства Венгрии

В него могут войти ограничения по СПГ и транспортировке нефти

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В ЕС рассчитывают согласовать 14-й пакет антироссийских санкций, в который могут войти меры в отношении нефти и газа, до того, как председательство в союзе перейдет Венгрии, сообщает EUobserver со ссылкой на источники.

По их информации, среди новых санкций могут быть ограничения, касающиеся российского сжиженного природного газа (СПГ) и транспортировки российской нефти. Также, как ожидается, в ЕС намерены ввести более жесткие ограничения на ведение бизнеса дочерними компаниями стран ЕС в России.

Помимо прочего, в санкционные списки будут добавлены новые физические и юридические лица из РФ.

Планируется согласовать 14-й пакет к саммиту ЕС 27 июня и до того, как председательство перейдет Венгрии 1 июля. В некоторых странах Евросоюза полагают, что во время венгерского председательства согласовать новые санкции будет сложнее.