В ЕС предлагают запретить импорт гелия из России

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в рамках очередного пакета санкций в отношении России предлагают запретить импорт российского гелия и ужесточить ограничения на ввоз редкоземельных элементов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений в ЕС.

"Обсуждаемые меры включают запрет на импорт российского гелия, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов", - информирует агентство.

Кроме того, по словам собеседников Bloomberg, Еврокомиссия предлагает также запретить доступ в порты ЕС примерно 11 судов, "в отношении которых существуют подозрения в содействии военным усилиям России".

Помимо этого, в ЕС предлагают ввести запрет на услуги по перегрузке и перевалке сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в третьи страны, а также на обслуживание российских проектов СПГ в Арктике.

Более того, Еврокомиссия предлагает ввести запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), которая является российским аналогом SWIFT.

В союзе также обсуждают включение более десятка компаний в список структур, на которые распространяются экспортные ограничения. Среди них компании из Китая, ОАЭ и Турции.

Среди прочих предложений - введение санкций в отношении ряда российских государственных СМИ, а также включение в санкционные списки десятков других физических и юридических лиц.

Кроме того, в ЕС хотят запретить политическим партиям и аналитическим центрам принимать финансирование от России.