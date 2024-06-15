Германия сорвала согласование постпредами ЕС нового пакета санкций против России

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Постоянные представители ЕС в пятницу из-за позиции Германии не смогли договориться о новых санкциях в отношении России, сообщает Politico.

"Берлин обеспокоен расширением меры, которая вынудила бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут продавать товары, подпадающие под санкции, Москве", - пишет издание и поясняет, что "Германия опасается, что ее малые предприятия пострадают, если это будет распространено на гражданские продукты, такие как химикаты или оборудование для металлообработки".

Газета напоминает, что ранее так называемая оговорка о запрете поставок в Россию распространялась только на огнестрельное оружие, военные снаряжение и товары двойного назначения, которые имеют как военное, так и гражданское применение.

Берлин также "препятствовал закрытию лазейки, которая позволяет перевозить товары высокого класса, включая автомобили класса люкс, транзитом из Белоруссии в Россию", добавила Politico.

Европейская комиссия ведет переговоры с канцелярией канцлера Германии, чтобы убедить Берлин отменить свое вето, говорится в сообщении.

На совещании постпредов рассматривался 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.