Нетаньяху заявил, что Израиль не уйдет из Газы, пока не вернет всех заложников

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет сектор Газа, пока не освободит всех заложников и не уничтожит военные возможности палестинского движения ХАМАС, заявил в четверг израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Мы не покинем Газу, пока не вернутся все заложники, мы не выйдем оттуда, пока не искореним военные возможности ХАМАС и их управленческий потенциал", - приводит The Times of Israel слова Нетаньяху на встрече с семьями погибших израильских заложников.

Израильский премьер подчеркнул, что Израиль решительно настроен вернуть всех 120 израильтян - "как живых, так и мертвых". "Мы никого не бросим", - добавил он.

Ранее на этой неделе The Jerusalem Post сообщило, что в командовании ЦАХАЛ считают возможным установить в течение двух недель полный контроль над южной частью сектора Газа.

До этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Израиль настроен на соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС, он действует по этому вопросу последовательно. Как указал Салливан, в ответ на эту инициативу движение ХАМАС выдвинуло новые требования, и в данный момент идет работа над тем, чтобы как можно скорее преодолеть разногласия и заключить соглашение.

Ранее стало известно, что ХАМАС внесло ряд поправок в проект мирной инициативы. По данным The Wall Street Journal, в частности, в движении хотят, чтобы сделка предусматривала уход израильских военных из сектора вдоль границы с Египтом к концу первой недели реализации соглашения. В свою очередь ХАМАС будет ждать полного вывода израильских войск из анклава и объявления постоянного прекращения огня прежде, чем начнет отпускать заложников. Кроме того, в движении хотят, чтобы Израиль не мог запрещать освобождение кого-либо конкретного из палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках сделки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что Вашингтон консультируется с другими участниками мирного процесса по поводу того, как реагировать на новые условия ХАМАС. Он отметил, что некоторые из предложений могут заработать, а другие - нет, но в детали вдаваться не стал.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. 7 мая текущего года армия Израиля начала операцию в Рафахе на границе с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС.