Лидер хуситов назвал неэффективными удары США и Британии по позициям мятежников

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Авиаудары США и Великобритании по йеменским хуситам не приводят к результатам, заявил в четверг лидер этой группировки мятежников "Ансар Аллах" Абдул-Малик Аль-Хуси.

"Лидер йеменских хуситов Абдул-Малик Аль-Хуси сказал в четверг, что авиаудары США и Британии не оказывают влияние на группировку, которая регулярно атакует суда в Красном море", - отмечает издание The National.

По его словам, за эту неделю "Ансар Аллах" атаковала восемь судов при помощи 26 ракет и дронов, а всего группировка в рамках нынешней кампании провела 153 атаки. Он упомянул потопление греческого сухогруза Tutor на этой неделе, рассказав, что после удара по нему дистанционно управляемым надводным аппаратом мятежники установили на судне взрывчатку и подорвали его. Аль-Хуси повторил заявления, что хуситам удалось в июне повредить американский авианосец Dwight D. Eisenhower; США ранее подобные утверждения опровергали.

После нападения движения ХАМАС на Израиль хуситы, которые сейчас контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, заявили о поддержке палестинцев и стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Тем временем, в секторе Газа продолжались бои. Представитель израильского правительства Давид Менсер заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) систематически зачищает последний оплот ХАМАС в Рафахе у границы с Египтом, и пообещал победу.

ЦАХАЛ также обнародовала видеозапись действий бригады "Нахаль", которая обнаружила еще один склад вооружений и туннель, вход в которой был спрятан в жилом строении. Тем временем в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН заявили, что ситуация на юге сектора Газа на фоне сильной летней жары быстро ухудшается; Всемирная продовольственная программа ООН и ее партнеры не могут удовлетворить нужды жителей.

Вместе с тем ливанское движение "Хезболла" сообщило о запуске десятков реактивных снарядов по Израилю по казармам ЦАХАЛ в ответ на израильский удар по деревне Дейр-Кифра на юге Ливана. До этого израильские военные отчитались о ликвидации в районе деревни бойца "Хезболлы", готовившего атаки, и об ударе по зенитному ракетному комплексу неприятеля.