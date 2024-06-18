Попавшее под удар хуситов греческое судно Tutor, вероятно, затонуло

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Греческое торговое судно Tutor, которое ранее в июне атаковали йеменские хуситы в Красном море, предположительно, затонуло, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Существуют указания на то, что судно затонуло", - говорится в сообщении UKMTO.

В UKMTO уточняют, что речь идет о судне, которое подверглось обстрелу 12 июня в 120 км к юго-западу от портового города Ходейда. Отмечается, что после атаки экипаж судна эвакуировали.

UKMTO рекомендует перемещаться в этом районе с осторожность и сообщать о любой подозрительной деятельности.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) 12 июня сообщало, что йеменские хуситы атаковали и серьезно повредили судно Tutor в Красном море.

"Безэкипажный надводный аппарат (...) хуситов ударил по торговому судну Tutor под флагом Либерии, находящемуся в собственности и под управлением Греции в Красном море. (...) Удар привел к повреждению машинного отделения", - говорилось в сообщении.

Кроме того, хуситы запустили еще две противокорабельные баллистические ракеты, но ни американские, ни коалиционные, ни коммерческие суда тогда не сообщили о пострадавших или ущербе.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.