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Минэнерго Израиля готовит энергосистему страны к экстренным ситуациям

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Министр энергетики Израиля Эли Коэн сообщил, что это ведомство уже несколько месяцев предпринимает меры, чтобы иметь возможность обеспечить энергоснабжение в стране в условиях чрезвычайной ситуации.

"Мы готовимся к любому сценарию, проводим обсуждения и оценку ситуации (...) за последние месяцы мы нарастили спектр наших возможностей и приобрели много оборудования, чтобы иметь резервные системы. Государство Израиль может генерировать электричество из многих источников: у нас есть буровые установки по добыче газа, огромные запасы угля, мы можем получать возобновляемую энергию", - цитирует The Jerusalem Post Коэна.

"Шанс отключений электричества на много дней подряд - мал", - отметил он.

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Министр отметил, что если блэкауты в Израиле в случае конфликта могут длиться часы, то в Ливане - месяцы.

The Jerusalem Post напоминает, что ранее в четверг исполнительный директор компании National Electrical System Management Company Саул Гольдштейн заявил на конференции Института исследований национальной безопасности, что израильская система электроснабжения не готова к полноценному конфликту с движением "Хезболла", которое способно вывести ее из строя. "После 72 часов без электричества жить в Израиле будет невозможно. Мы не в хорошем положении и не готовы к настоящей войне", - приводит издание его слова.

В то же время он напомнил, что Израиль - "энергетический остров", страна вынуждена полагаться на себя, и в этом ее преимущество, поскольку израильские специалисты натренированы на работу в условиях изоляции. Он напомнил, что Израиль вложил много средств в защиту систем электроснабжения.

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После его высказываний в министерстве энергетики Израиля в ответ подчеркнули, что израильская система электроснабжения - "крепка и готова к любым вероятным сценариям". В ведомстве упомянули в том числе сценарий, при котором 60% домохозяйств останется без света в течение 72 часов, и назвали его критическим, но имеющим малую вероятность на воплощение.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы.

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