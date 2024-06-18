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Командиры Армии обороны Израиля согласовали планы наступления в Ливане

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Командующий Северного военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ори Гордин и глава Оперативного управления Генштаба ЦАХАЛ генерал-майор Одед Басюк приняли план возможных наступательных действий на территории Ливана.

"В ходе оценки ситуации они одобрили и дали оценку планам военных действий при наступлении в Ливане", - говорится в заявлении ЦАХАЛ, размещенном в Telegram-канале.

Также командиры приняли решение продолжать повышать боеспособность войск, находящихся на боевых позициях.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы.

Ранее, напоминает издание The Times of Israel, израильские власти предупреждали, что после событий 7 октября не могут более терпеть присутствие сил "Хезболлы" у границы Израиля, и, если не удастся добиться дипломатического решения проблемы, речь пойдет о военном сценарии в отношении "Хезболлы".

Хроника 07 октября 2023 года – 18 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан ХАМАС ЦАХАЛ
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