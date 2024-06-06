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Израильские военные заявили о готовности к операции против "Хезболлы"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на прошлой неделе завершила подготовку к операции против ливанского движения "Хезболла", заявил в четверг командующий Северным военным округом генерал-майор Ори Гордин.

"На прошлой неделе мы завершили приготовления (...) для удара на севере. Я встречался с солдатами и командирами, они натренированы и настроены решительно. Я уверен, что они возьмутся за любую задачу в отношении террористической организации "Хезболла", - приводит The Times of Israel его слова с церемонии, посвященной событиям Второй ливанской войны (2006 года).

По его словам, за восемь месяцев обмена ударами между ЦАХАЛ и "Хезболлой" движение потеряло 420 человек, включая членов командного состава, также израильские военные уничтожили ряд его объектов. Он подчеркнул, что стоящая теперь перед ЦАХАЛ ясна - обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы израильские перемещенные лица смогли вернуться домой.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху накануне заявил, что вооруженные силы его страны готовы к проведению масштабных военных операций на границе с Ливаном. В то же время газета The Wall Street Journal сообщала в среду со ссылкой на источники, что США и Франция стремятся сформулировать основные принципы, которые позволят нормализовать обстановку на границе Израиля и Ливана дипломатическим путем, поддерживают контакты с властями обеих стран.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы.

Израиль Ливан Хезболла
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