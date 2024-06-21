Израиль нуждается в боеприпасах США в "войне за существование"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что будет готов терпеть "личные нападки", если США поставят необходимое вооружение Израилю в "войне за существование".

"Я готов терпеть личные нападки при условии, что Израиль получит от США боеприпасы, необходимые ему в войне для поддержания своего существования", - написал Нетаньяху в соцсети X.

Ранее премьер-министр заявил, что США воздерживаются от поставок оружия и боеприпасов в Израиль.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала: "Мы действительно не понимаем, о чем он говорит".

Тем временем представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что заявление премьер-министра Израиля "вызывает недоумение".

"Эти комментарии вызвали у нас глубокое разочарование и досаду", - сказал Кирби.