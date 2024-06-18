Нетаньяху заявил, что США работают над снятием ограничений на поставки оружия Израилю

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе недавнего визита в Израиль заверял, что Белый дом предпринимает меры для устранения помех в поставках оружия израильским военным, заявил во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Я сказал ему: уму непостижимо, что за прошедшие месяцы администрация США приостановила передачу оружия и боеприпасов Израилю. Госсекретарь Блинкен уверял меня, что администрация работает день и ночь, чтобы устранить препятствия. Конечно, я надеюсь, что дела обстоят именно так", - приводит The Times of Israel слова Нетаньяху.

Он отметил, что больше поставок оружия со стороны США позволит Израилю скорее завершить боевые действия в секторе Газа.

В мае в Пентагоне подтверждали, что приостановили поставки Израилю авиационных бомб двух типов из-за ситуации в Рафахе на юге сектора Газа. Во вторник Блинкен заявил на пресс-конференции, что власти США по-прежнему не утвердили поставки Израилю мощных бомб, опасаясь, что эти боеприпасы могут применить в густонаселенных районах. Госсекретарь уточнил, что отгрузка другого оружия продолжается.

В секторе Газа, в том числе в Рафахе, продолжались бои. По данным западных СМИ, израильские военные продолжают действовать на западе и в центре Рафаха, занимают его восточные районы и предместья, включая границу с Египтом и КПП "Рафах". Поступали сообщения об авиаударах в центральной части Газы - в Бурейдже и Нусейрате.

Израильские самолеты тем временем атаковали несколько объектов движения "Хезболла" на юге Ливана. По информации западных СМИ, в свою очередь "Хезболла" выложила видеозапись, на которой, по его словам, демонстрируются кадры, снятые с разведывательных БПЛА на территории Израиля. Речь, в том числе, идет о порту и аэропорту Хайфы, в 27 км от границы с Ливаном.

Оппозиционный политик Бени Ганц, более недели назад покинувший военный кабинет Нетаньяху, накануне встретился с советником президента США Амосом Хохштейном; советник также вел переговоры с Нетаньяху. Во вторник Ганц сообщил, что объяснил советнику: время на урегулирование ситуации на границе Израиля и Ливана истекает. Ганц подчеркнул, что угрозу от "Хезболлы" нужно устранить, в независимости от развития обстановки в Газе, и что он готов выступить за любое эффективное решение - политическое или военное.

В свой черед Хохштейн в ходе визита в Бейрут во вторник призвал к немедленной деэскалации ситуации на израильско-ливанской границе. "Конфликт (...) Израиля и "Хезболлы" длился уже достаточно долго", - сказал он. При этом он положительно охарактеризовал переговоры со спикером парламента Ливана Набихом Берри и выразил надежду, что решение кризиса в Газе также принесет мир на границу Израиля и Ливана.

Программа ООН по окружающей среде обнародовала предварительную оценку ситуации в Газе: согласно ней, конфликт привел к беспрецедентному загрязнению природной среды, подорвал ограниченные успехи населения по опреснению и очистке воды. В частности, пять станций по очистке воды в Газе закрыты, 92% воды в секторе не пригодны для питья. Также уничтожено значительное количество солнечных батарей, а их разбитые панели могут загрязнить почву, в том числе содержавшимися в оборудовании тяжелыми металлами. Кроме того, в Газе из-за применения оружия взрывного действия скопилось 39 млн тонн обломков.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 37 372, раненых - 85 452. За сутки погибли еще 25 человек, 80 получили ранения. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.