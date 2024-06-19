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В США оценили споры Нетаньяху и Белого дома как помеху усилиям избежать войны с "Хезболлой"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Заявления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о сложностях с получением оружия от США в итоге мешают дипломатическим попыткам этих стран добиться стабилизации обстановки на израильско-ливанской границе. Об этом сообщает в среду Axios со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

"Новая распря израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с администрацией президента США Джо Байдена препятствует дипломатическим усилиям США и Израиля по деэскалации напряженности на ливанской границе и попыткам избежать войны с движением "Хезболла", заявляют официальные лица США", - сообщает портал.

"Три сотрудника администрации Байдена сказали Axios, что они обеспокоены тем, как действия Нетаньяху придают "гласность" отношениям двух союзников. В результате это еще сильнее снижает потенциал сдерживания Израиля в регионе, особенно в глазах лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и Ирана, главного покровителя движения", - отмечает портал.

Один из собеседников уточнил, что заявления Нетаньяху из видеозаписи во вторник о проблемах в отношениях США и Израиля не помогают сдерживанию в регионе, а наоборот "придают смелости" "Хезболле".

Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на источники в США и Израиле, что Белый дом отменил запланированную на четверг встречу на высоком уровне, посвященную Ирану, после обнародования накануне видеозаписи со словами Нетаньяху. Она появилась в тот момент, когда советник президента США Амос Хохштейн совершал визиты в Израиль и Ливан в попытках снизить напряженность между израильским правительством и "Хезболлой". Во вторник Хохштейн должен был встретиться с Нетаньяху, ознакомить его с результатами встречи с ливанскими властями, обсудить то, как избежать полноценных боевых действий. Однако, по словам источников, встреча прошла "плохо", в основном Хохштейн и посол США в Израиле Джейкоб Лью объясняли Нетаньяху, какие проблемы вызвали его заявления.

Американские официальные лица в беседе с Axios отмечали: они не понимают, чего пытался добиться Нетаньяху, кроме как получить дополнительную политическую поддержку в Израиле.

В четверг в Белый дом должны прибыть глава Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и министр стратегического планирования Рон Дермер. Тем не менее, собеседники портала полагают, что нынешние разногласия не позволят провести обстоятельное обсуждение шагов, которые крайне нужны сейчас в отношении Ливана и Ирана. Также источники выразили беспокойство, что Израиль и "Хезболла" совершают ошибку, когда активизируют обмен ударами и ужесточают риторику, полагая при этом, что они могут избежать полномасштабного конфликта.

Накануне стало известно, что в Армии обороны Израиля одобрили планы возможных наступательных действий в Ливане. В среду лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение благодаря своему арсеналу сможет атаковать любую часть израильской территории.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого боевики "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы.

Израиль США Ливан
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