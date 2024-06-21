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KKR купила организатора ведущих музыкальных фестивалей Superstruct Entertainment

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная компания KKR достигла соглашения о приобретении британской фирмы Superstruct Entertainment, занимающейся организацией крупнейших музыкальных фестивалей в Европе и Австралии.

Сумма сделки не разглашается. По данным источников Financial Times, компания оценена в 1,3 млрд фунтов ($1,64 млрд).

Как говорится в совместном пресс-релизе, Superstruct Entertainment проводит свыше 80 мероприятий, включая германский хард-рок фестиваль Wacken и венгерский Sziget. Ежегодно их посещают около 7 млн человек.

KKR Superstruct Entertainment
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