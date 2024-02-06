Инвесткомпания KKR в IV квартале увеличила чистую прибыль почти в девять раз

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная компания KKR & Co. в четвертом квартале 2023 года нарастила чистую прибыль почти в девять раз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,04 млрд, или $1,14 в расчете на акцию, по сравнению со $121,1 млн, или $0,14 на акцию, полученным за аналогичный период предыдущего года.

Распределяемая прибыль (денежные средства, которые могут пойти на выплату дивидендов) выросла на 4% - до $888,5 млн, или $1 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали этот показатель на уровне $0,92 на акцию.

Выручка подскочила до $4,43 млрд с $2,52 млрд годом ранее.

Объем активов под управлением компании увеличился за год на 10% и достиг $552,8 млрд.

KKR также планирует повысить годовой размер дивидендов примерно на 6%, до 70 центов с 66 центов на акцию, начиная с выплаты за первый квартал 2024 года.

Цена акций компании в ходе предварительных торгов во вторник растет на 1,2%.