T-Mobile US создает СП с KKR для выкупа поставщика интернет-услуг Metronet

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американский оператор связи T-Mobile US Inc. создает СП с инвесткомпанией KKR & Co. для покупки поставщика услуг широкополосного доступа в интернет Metronet.

Как говорится в пресс-релизе T-Mobile US, операции Metronet включают широкополосную инфраструктуру, а также розничный бизнес в сфере оптоволоконного доступа в интернет.

T-Mobile US вложит в СП $4,9 млрд. Она получит в нем 50% плюс 100% розничных операций Metronet.

Стороны рассчитывают закрыть сделку в 2025 году.

Metronet, штаб-квартира которой находится в Эвансвилле (штат Индиана), принадлежит семье ее основателя Джона Чинелли и инвесткомпании Oak Hill Capital. KKR приобрела миноритарную долю в Metronet в 2021 году.

T-Mobile US и KKR выкупят долю Oak Hill, которая затем осуществит инвестиции в СП, что позволит ей остаться миноритарным инвестором Metronet. Чинелли также сохранит за собой небольшую долю в компании после закрытия сделки.