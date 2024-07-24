Поиск

T-Mobile US создает СП с KKR для выкупа поставщика интернет-услуг Metronet

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американский оператор связи T-Mobile US Inc. создает СП с инвесткомпанией KKR & Co. для покупки поставщика услуг широкополосного доступа в интернет Metronet.

Как говорится в пресс-релизе T-Mobile US, операции Metronet включают широкополосную инфраструктуру, а также розничный бизнес в сфере оптоволоконного доступа в интернет.

T-Mobile US вложит в СП $4,9 млрд. Она получит в нем 50% плюс 100% розничных операций Metronet.

Стороны рассчитывают закрыть сделку в 2025 году.

Metronet, штаб-квартира которой находится в Эвансвилле (штат Индиана), принадлежит семье ее основателя Джона Чинелли и инвесткомпании Oak Hill Capital. KKR приобрела миноритарную долю в Metronet в 2021 году.

T-Mobile US и KKR выкупят долю Oak Hill, которая затем осуществит инвестиции в СП, что позволит ей остаться миноритарным инвестором Metronet. Чинелли также сохранит за собой небольшую долю в компании после закрытия сделки.

T-Mobile KKR & Co Metronet Джон Чинелли Oak Hill США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инфляция в РФ к 22 июля в годовом выражении замедлилась до 9,07%

Запасы нефти в США снизились на 3,74 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,74 млн баррелей за неделю

РФ направила в ОПЕК график компенсации превышенной добычи нефти в рамках ОПЕК+

Акционеры L'Occitane согласились на продажу компании миллиардеру Гейгеру

Акционеры L'Occitane согласились на продажу компании миллиардеру Гейгеру

Акции "Яндекса" прибавили более 10% на старте торгов на МосБирже

Акции "Яндекса" прибавили более 10% на старте торгов на МосБирже
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });