Байден активно готовится к дебатам с Трампом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден начинает усиленную подготовку к первым предвыборным дебатам с бывшим главой государства Дональдом Трампом, которые пройдут уже на следующей неделе, сообщает Associated Press (AP).

"У Байдена в пятницу начинается интенсивный период подготовительных мероприятий частного характера к президентским дебатам, которые могут оказаться самыми значительными за прошедшие десятилетия", - сообщает AP. Мероприятие запланировано на 27 июня и будет длиться 90 минут.

Агентство уточняет, что подготовка проходит в загородной резиденции президента Кэмп-Дэвид, куда Байден прибыл накануне. Ожидается, что впредь до самих дебатов он будет работать над предстоящим выступлением с помощниками по предвыборной кампании.

Отмечается, что команда 81-летнего президента осознает, что "он не может позволить себе посредственное выступление на дебатах, когда встретится с соперником-республиканцем Трампом в прямом эфире".

"Команда Байдена ожидает агрессивных (словесных - ИФ) атак на его физическую и умственную силу, его достижения в экономике и деятельность по вопросам иммиграции, и даже на его семью", - пишет AP.

Помощники президента не делятся подробностями его подготовки. Тем не менее, они дали понять, что он не уклонится от использования словосочетания "осужденный преступник" для описания своего соперника. Кроме того, во время дебатов он будет позиционировать себя как "мудрого и устойчивого лидера" в отличие от Трампа, сказал неназванный советник Байдена.

При этом 78-летний экс-президент ощущает себя более уверенно, отмечает агентство. В отличие от Байдена, Трамп продолжит предвыборную компанию и приступит к подготовке к дебатам лишь на следующей неделе в своем поместье во Флориде. В рамках этого процесса Трамп проведет личные встречи, на них он выделил два дня.

При этом союзники бывшего президента призывают его сфокусироваться на его планах по управлению страной. В то же время они считают, что Трампу могут начать задавать "провокационные вопросы о его неустанном внимании к фальсификациям выборов, его роли в ограничении прав на аборт и его беспрецедентном багаже судебных разбирательств".

Тем не менее, команда кандидата от Республиканской партии видит в этих дебатах возможность продемонстрировать явный контраст лидерских способностей экс-президента со способностями Байдена.

"Трамп всегда готов представить американцам его успехи, а также слабости и неудачи Байдена", - заявил представитель Трампа Брайан Хьюз.

Трамп предположил, что Байден неспособен выдержать предстоящие дебаты без стимулирующих веществ.

"Джо Байден понятия не имеет, что происходит. Он будет очень сильно накачан", - заявил Трамп ранее на этой неделе. Американские СМИ отмечают, что в этот момент экс-президент говорил о кокаине, напомнив, что ранее в одной из зон Белого дома, используемых обслуживающим персоналом, обнаружили следы кокаина.

Однако, несмотря на то, что Трамп и его штаб неоднократно ставили под вопрос ментальные и физические способности Байдена, накануне экс-президент назвал нынешнего главу государства достойным соперником.

"Я полагаю, он будет достойным участником дебатов. Я не хочу его недооценивать", - заявил он в интервью подкасту The All-In Podcast.

По данным агентства, первые дебаты могут изменить президентскую гонку. Отмечается, что никогда ранее соперники не устраивали дебаты настолько заблаговременно до президентских выборов. Более того, пишет AP, "никогда ранее претенденты на пост главы Белого дома не мерились силами в столь преклонном возрасте".

Агентство напоминает, что дебаты пройдут за две недели до того, как Трампу планируют вынести приговор по 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации документов.

AP отмечает и нестандартность проведения первых дебатов, в частности, выбор площадки для этого. Так, кандидаты договорились встретиться в студии CNN в Атланте без аудитории. У каждого участника будет выключен микрофон до тех пор, пока не настанет его очередь говорить. Также им будет запрещено приносить в студию заранее написанные тезисы. Представители участников дебатов бросали монету: в итоге Байден получил возможность выбрать место на подиуме – он займет правую часть, а Трамп сможет выступить с заключительным словом.

Следующие предвыборные дебаты намечены на сентябрь.