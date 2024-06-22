Расстыковка нового пилотируемого корабля Starliner с МКС отложена на июль

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Расстыковка с Международной космической станцией (МКС) нового американского пилотируемого корабля Starliner откладывается на июль, следует из данных NASA.

Корабль в рамках первого тестового полета с астронавтами Бутчем Уилмором и Суни Уильямс был запущен 5 июня. Экипаж должен был пробыть на станции около двух недель. В ходе полета к МКС были зафиксированы проблемы с утечкой гелия в сервисном модуле корабля.

Возвращение корабля уже неоднократно откладывалось. Это связано с необходимостью дополнительного времени для проверки его двигательной системы, а также с предстоящими выходами американских астронавтов в открытый космос с борта МКС для проведения монтажных работ.