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Расстыковка нового пилотируемого корабля Starliner с МКС отложена на июль

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Расстыковка с Международной космической станцией (МКС) нового американского пилотируемого корабля Starliner откладывается на июль, следует из данных NASA.

Корабль в рамках первого тестового полета с астронавтами Бутчем Уилмором и Суни Уильямс был запущен 5 июня. Экипаж должен был пробыть на станции около двух недель. В ходе полета к МКС были зафиксированы проблемы с утечкой гелия в сервисном модуле корабля.

Возвращение корабля уже неоднократно откладывалось. Это связано с необходимостью дополнительного времени для проверки его двигательной системы, а также с предстоящими выходами американских астронавтов в открытый космос с борта МКС для проведения монтажных работ.

Starliner МКС
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