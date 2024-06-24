Астронавты не смогли выполнить работы за бортом МКС из-за проблемы со скафандром

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Двое американских астронавтов в понедельник вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после неудачной попытки выхода в открытый космос из-за уровня воды, образовавшегося в одном из скафандров, сообщило NASA.

Астронавты должны были выйти в космос для демонтажа неисправного коммуникационного блока антенны на ферме станции. Им также предстояло взятьс поверхности станции пробы на наличие микроорганизмов, способных существовать в вакууме.

В настоящее время на МКС работает экипаж из девяти человек - это космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, а также прибывшие в июне на новом американском многоразовом корабле Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.