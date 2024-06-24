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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 18:58

В ЦАХАЛ заявили о почти полной ликвидации подразделения ХАМАС в Рафахе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) практически "покончила" с бойцами группировки ХАМАС в Рафахе, сообщает в понедельник издание The Jerusalem Post со ссылкой на начальника генштаба израильской армии Герци Халеви.

"У нас огромные успехи в боях в Рафахе", - сказал Халеви.

"Мы приближаемся к моменту, когда сможем сказать, что полностью уничтожили бригаду ХАМАС, базирующуюся в Рафахе", - подчеркнул он.

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Халеви добавил, что военные уничтожили огромное количество инфраструктуры и "убили много террористов".

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в понедельник в Кнессете, заявил, что его страна по-прежнему "привержена израильскому предложению о прекращении огня, которое приветствовал президент США (Джо) Байден".

Он вновь отметил, что Израиль "не закончит войну, пока не вернет всех заложников". "Мы не закончим войну, пока не уничтожим ХАМАС и не вернем жителей южных районов в их дома", - продолжил Нетаньяху.

При этом ранее израильский премьер заявил, что готов приостановить боевые действия в Газе только ради частичной сделки в обмен на возвращение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам считают, что гуманитарная ситуация в секторе Газа "отчаянная".

Ранее стало известно, что ХАМАС внесло ряд поправок в проект мирной инициативы. По данным The Wall Street Journal, в движении, в частности, хотят, чтобы сделка предусматривала уход израильских военных из сектора вдоль границы с Египтом к концу первой недели реализации соглашения. ХАМАС будет ждать полного вывода израильских войск из анклава и объявления постоянного прекращения огня прежде, чем начнет отпускать заложников. В группировке хотят, чтобы Израиль не мог запрещать освобождение кого-либо конкретного из палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках сделки.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против движения в секторе Газа. 7 мая текущего года армия Израиля начала операцию в Рафахе на границе с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Биньямин Нетаньяху
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