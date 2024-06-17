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Нетаньяху выступил против тактических пауз в боевых действиях в районе Рафаха

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение о введении тактических пауз в боях в секторе Газа с целью обеспечить условия для доставки гумпомощи населению, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, Нетаньяху не был проинформирован перед объявлением "тактической паузы".

"Когда премьер-министр Биньямин Нетаньяху услышал в воскресенье сообщения о ежедневной "тактической паузе" на маршруте доставки гуманитарной помощи, он связался со своим военным секретарем и дал понять, что для него это неприемлемо", - сообщает телеканал со ссылкой на израильского чиновника.

Собеседник ABC News заявил, что после запроса премьер-министру сообщили, что никаких изменений в политике израильских сил обороны не произошло, и что боевые действия в Рафахе будут продолжаться в соответствии с планом.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что пауза в районе Рафаха будет действовать с 8:00 до 19:00 часов по местному времени (совпадает с мск) на ежедневной основе до дальнейшего уведомления. Ее цель - обеспечить проезд грузовиков с гуманитарной помощью через близлежащий контролируемый Израилем контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом". Отмечается, что израильская сторона согласовала введение паузы с ООН и международными учреждениями по оказанию помощи.

Впоследствии в ЦАХАЛ разъяснили, что пауза не означает прекращения операции в Рафахе. "Прекращения огня на юге сектора Газа нет, боевые действия в Рафахе продолжаются", - цитирует портал Ynet слова представителя ЦАХАЛ.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 17 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Газа Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
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