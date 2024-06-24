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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено 23 июня

Израиль готов только на частичную сделку по заложникам в секторе Газа

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Израиль готов приостановить боевые действия в Газе ради частичной сделки в обмен на возвращение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС, но война не закончится, пока движение не будет уничтожено, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Channel 14.

"Я не готов прекратить войну и оставить ХАМАС на месте. Я готов пойти на частичную сделку, это не секрет, которая вернула бы нам часть людей", - сказал Нетаньяху.

"Мы обязаны продолжить боевые действия после паузы, чтобы завершить нашу задачу по уничтожению ХАМАС. Я не готов отказаться от этого", - отметил он.

В то же время канцелярия премьер-министра сообщила, что "против сделки выступает ХАМАС, а не Израиль".

"Нетаньяху ясно дал понять, что мы не покинем Газу, пока не вернем всех 120 наших заложников, как живых, так и мертвых", - говорится в заявлении.

Ранее издание Jerusalem Post сообщило, что в командовании ЦАХАЛ считают возможным в течение двух недель установить полный контроль над южной частью сектора Газа.

До этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Израиль настроен на соглашение о прекращении огня с ХАМАС и действует по этому вопросу последовательно. По словам Салливана, в ответ на эту инициативу группировка выдвинула новые требования, и в данный момент идет работа над тем, чтобы как можно скорее преодолеть разногласия и заключить соглашение.

По данным The Wall Street Journal, ХАМАС, в частности, хочет, чтобы сделка предусматривала уход израильских военных из сектора вдоль границы с Египтом к концу первой недели реализации соглашения. Движение, в свою очередь, будет ждать полного вывода израильских войск из анклава и объявления постоянного прекращения огня прежде, чем начнет отпускать заложников. Кроме того, в группировке хотят, чтобы Израиль не мог запрещать освобождение кого-либо конкретного из палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках сделки.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. 7 мая текущего года израильская армия начала операцию в Рафахе на границе с Египтом. Этот город в Израиле считают последним оплотом ХАМАС.

Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа ХАМАС
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