В ООН уведомили Израиль о планах прекратить гуманитарные операции в Газе

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленные представители ООН сообщили израильской стороне, что планируют прекратить гуманитарные операции в секторе Газа до тех пор, пока ситуация в сфере безопасности не будет улучшена, передает во вторник Associated Press.

В письме, направленном израильским официальным лицам, представители ООН, среди прочего, потребовали обеспечить "прямую коммуникацию" между сотрудниками международной организации и израильскими военными, действующими в секторе Газа.

Пока гуманитарные операции ООН продолжаются, обе стороны ведут переговоры.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.