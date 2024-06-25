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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

В ООН уведомили Израиль о планах прекратить гуманитарные операции в Газе

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленные представители ООН сообщили израильской стороне, что планируют прекратить гуманитарные операции в секторе Газа до тех пор, пока ситуация в сфере безопасности не будет улучшена, передает во вторник Associated Press.

В письме, направленном израильским официальным лицам, представители ООН, среди прочего, потребовали обеспечить "прямую коммуникацию" между сотрудниками международной организации и израильскими военными, действующими в секторе Газа.

Пока гуманитарные операции ООН продолжаются, обе стороны ведут переговоры.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ООН Израиль сектор Газа
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