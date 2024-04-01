В Молдавии начались учения с участием военных из Румынии и США

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Международные военные учения JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training) стартовали в Молдавии 1 апреля. Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба министерства обороны страны, в них участвуют контингенты Молдавии, США и Румынии.

Цель учений, которые продлятся до 19 апреля, - оперативное взаимодействие войсковых подразделений армий трех государств.

В этом году в них примут участие бойцы батальона специального назначения Fulger ("Молния"), представители Службы государственной охраны и спецподразделения министерства юстиции "Пантера". Они выполнят прыжки с парашютом, проведут дневные и ночные боевые стрельбы, полевые выходы с выполнением задач.

Минобороны Молдавии предупредило, что в связи с проведением учений возможно передвижение техники по дорогам республики из подразделений на полигоны Национальной армии.