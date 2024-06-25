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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 10:43

В Абхазии расследуют уголовное дело в отношении устроивших стрельбу у КПП "Псоу"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по четырем статьям УК республики в отношении лиц, устроивших 23 июня стрельбу у абхазского таможенного поста на КПП "Псоу" на границе с Россией, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

Дело возбудили по статьям 99 (убийство, убийство, совершенное общеопасным способом, убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 29 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), 106 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц), 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) УК Абхазии.

На стадии возбуждения уголовного дела было установлено, что 23 июня, около 16:00 по московскому времени группа лиц на машине марки Cherry подъехала к КПП "Псоу" и устроила стрельбу из автомата Калашникова. Нападавшие, по данным следствия, совершили 27 выстрелов. Один человек скончался на месте от раны в сердце, еще двое мужчин и несовершеннолетняя девушка получили ранения, им оказана медпомощь.

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех граждан республики по подозрению в участии в вооруженном нападении на границе.

Ранее министр внутренних дел Роберт Киут сообщил журналистам о том, что еще один житель республики задержан на территории России по просьбе абхазской стороны.

Еще трое жителей республики объявлены в розыск.

Абхазия Псоу
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