В Абхазии задержали трех подозреваемых в причастности к убийству у КПП "Псоу"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД Абхазии задержали трех граждан республики по подозрению в причастности к стрельбе вблизи таможенного поста на КПП "Псоу", сообщила пресс-служба абхазского МВД.

Отмечается, что сотрудниками уголовного розыска МВД Абхазии установлены все участники перестрелки - семь человек.

Пресс-служба сообщила о задержании на территории республики трех граждан. "Было также установлено место нахождения еще одного подозреваемого на территории РФ, который задержан и в установленном порядке будет передан абхазской стороне", - говорится в сообщении.