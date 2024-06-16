Израиль приостановил боевые действия на юге сектора Газа для доставки гумпомощи

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля объявила, что в боевых действиях на юге сектора Газа вводится тактическая пауза, сообщил телеканал АВС.

Военные заявили, что пауза в районе Рафаха будет действовать с 8 до 19 часов по местному времени (совпадает с московским) на ежедневной основе до дальнейшего уведомления.

Цель введения паузы - обеспечить проезд грузовиков с гуманитарной помощью через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом".

В сообщении отмечается, что израильская сторона согласовала введение паузы с ООН и международными учреждениями по оказанию помощи.