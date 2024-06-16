Поиск

Израиль приостановил боевые действия на юге сектора Газа для доставки гумпомощи

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля объявила, что в боевых действиях на юге сектора Газа вводится тактическая пауза, сообщил телеканал АВС.

Военные заявили, что пауза в районе Рафаха будет действовать с 8 до 19 часов по местному времени (совпадает с московским) на ежедневной основе до дальнейшего уведомления.

Цель введения паузы - обеспечить проезд грузовиков с гуманитарной помощью через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом".

В сообщении отмечается, что израильская сторона согласовала введение паузы с ООН и международными учреждениями по оказанию помощи.

Хроника 07 октября 2023 года – 16 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 июня

Операция США и союзников против хуситов

Экипаж украинского сухогруза, атакованного йеменскими хуситами, покинул судно

Швеция и Иран обменялись заключенными при посредничестве Омана

Швеция и Иран обменялись заключенными при посредничестве Омана

Что произошло за день: суббота, 15 июня

Военная операция на Украине

США выделят Украине более $1,5 млрд на гуманитарные нужды и энергетику

США выделят Украине более $1,5 млрд на гуманитарные нужды и энергетику

В G7 займутся решением технических вопросов по использованию доходов от активов РФ

Глава Швейцарии заявила о невозможности урегулировать кризис на Украине без участия РФ

Глава Швейцарии заявила о невозможности урегулировать кризис на Украине без участия РФ

Путин поздравил Рамафозу с переизбранием на пост президента ЮАР

Что случилось этой ночью: суббота, 15 июня

Орбиту МКС подняли на 3,5 км для подготовки к прибытию нового экипажа осенью

Орбиту МКС подняли на 3,5 км для подготовки к прибытию нового экипажа осенью
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });