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Белоруссия повысила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам.

Соответствующее постановление Минсельхозпрода опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, с даты его вступления в силу, с 22 июня, молоко и сливки в твердых видах (в том числе сгущенные, в порошке и гранулах) с содержанием жира более 1,5%, без добавления сахара или других подслащивающих веществ нельзя продавать в Россию дешевле 350 российских рублей за 1 кг (ранее 345 рублей); сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более - дешевле 640 российских рублей за 1 кг (ранее 630 рублей); сливочное масло с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% - дешевле 590 российских рублей за 1 кг (ранее 580 рублей).

Этим же постановлением минимальная экспортная стоимость мяса крупного рогатого скота для стран СНГ, ЕАЭС и Грузии повышается с $3,4-3,6 до $3,5-3,7 за 1 кг (уровень цен на такую продукцию для РФ не изменился), стоимость сливочного масла для этого же региона (за исключением России) - с $5,6-6,2 до $6-6,5.

Ранее в текущем году Минсельхозпрод Белоруссии повышал минимальные цены на молочные продукты на экспорт на российский рынок 8 и 23 марта, а также 2 и 12 апреля.

Белоруссия
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