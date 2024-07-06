Белоруссия повысила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам.

Соответствующее постановление Минсельхозпрода №69 от 4 июля 2024 года опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, с 5 июля сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более нельзя продавать в Россию дешевле дешевле 650 рублей за 1 кг (ранее 640 рублей); сливочное масло с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% - дешевле 600 рублей за 1 кг (ранее 590 рублей).

Ранее в текущем году Минсельхозпрод Белоруссии повышал минимальные цены на молочные продукты на экспорт на российский рынок 22 июня, 8 и 23 марта, а также 2 и 12 апреля.