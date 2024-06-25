Самолет с Ассанжем вылетел из Бангкока

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Самолет с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем на борту вылетел в сторону острова Сайпан (Северные Марианские острова, территория США), где журналист предстанет перед судом, сообщает во вторник Associated Press.

Самолет приземлялся в Таиланде, чтобы дозаправиться.

В среду Ассанж предстанет перед судом и, как ожидается, признает свою вину по одному пункту обвинения, касающемуся сговора с целью незаконного получения секретной информации, связанной с национальной обороны.

После этого, как пишут европейские СМИ, в рамках сделки с Минюстом США Ассанж не будет отбывать тюремный срок и сможет вернуться к себе домой в Австралию.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором WikiLeaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти Соединенных Штатов объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю WikiLeaks по еще 17 пунктам. В США Ассанжу грозило 175 лет тюремного заключения.