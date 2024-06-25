Ассанж согласился признать себя виновным в обмен на освобождение

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласился на сделку о признании вины с администрацией американского президента Джо Байдена, которая позволит ему избежать тюремного заключения в США, сообщает телеканал CNN.

"Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласился признать себя виновным в уголовном преступлении, связанном с его предполагаемой ролью в одной из крупнейших утечек секретных материалов правительства США в рамках сделки с министерством юстиции, которая позволит ему избежать тюремного заключения в США", - сообщает телеканал со ссылкой на документы, поданные в федеральный суд.

В свою очередь издание The Hill уточняет, что Ассанж в рамках сделки признает себя виновным в сговоре с целью незаконного получения и распространения информации о национальной обороне.

Согласно новому соглашению, прокуроры Минюста будут добиваться 62-месячного тюремного заключения, что равно сроку, который Ассанж отбыл в тюрьме строгого режима в Лондоне.

Отмечается, что в сделке о признании вины будет учтен этот срок, что позволит основателю WikiLeaks немедленно вернуться на родину - в Австралию.

Как подчеркивают СМИ, сделка о признании вины должна быть одобрена федеральным судьей.

Агентство Associated Press сообщает, что Ассанж предстанет перед федеральным судом утром в среду 26 июня на крупнейшем острове Северных Марианских островов - Сайпане.